Incidente ad Eboli, quattro persone ferite Le auto sono finite fuori strada

Momenti di paura questa mattina ad Eboli, dove due automobili si sono scontrate finendo fuori strada. Le cause sono ancora in corso accertamento, le due vetture sono finite fuori dalla carreggiata ed una si è ribaltata su un terreno. L’incidente è avvenuto in via degli Aranci, in località Prato. Quattro i feriti trasferiti presso l'ospedale.

Sul posto sono giunti i sanitari del Vopi e della Croce Verde che hanno trasportato quattro feriti in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire i motivi del sinistro.