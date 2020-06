Pagani: spaccio di droga, due arresti Beccati dai carabinieri a confezionare dosi di crack

Droga nell'Agro, due persone sono state arrestate per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Blitz dei carabinieri nella notte a Pagani in viale Trieste. Un 41enne e un 35 si trovano in carcere e ai domiciliari.

I militari li avrebbero beccati mentre preparavano e confezionavo dosi di crack, sequestrati 15 grammi e duemila euro in contanti e almeno quindici dosi di stupefacente.