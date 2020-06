Pagani, prima la lite poi gli spari: ferito 34enne Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire movente e risalire al responsabile

Spari a Pagani nella zona del centro storico. Ferito un 34enne raggiunto al ginocchio da un colpo d’arma da fuoco. L'uomo, intorno alle 18.15, si trovava nel giardino della sua abitazione di via Marrazzo quando, al culmine di una lite, è stato ferito. La vittima è stata trasferita all’ospedale di Nocera Inferiore dove è stata sottoposta a un intervento chiurugico. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. I militari, guidati dal tenente colonnello Rosario Di Gangi, sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e identificare i responsabili.