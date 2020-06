Sarno, rapina in un tabacchi: bottino da 20mila euro Indagano i carabinieri

Una rapina a mano armata in un tabacchi di Sarno. Nella serata di giovedì alcuni malviventi, come ricostruito dalle forze dell'ordine, si sono introdotti in un tabacchi con il volto coperto ed armati di pistola, in via Onofrio Tortora.

I ladri sono risuciti a portare via circa 20mila euro tra l'incasso della giornata e numerosi Gratta&Vinci. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato colto mentre si accingeva a chiudere, dopo una giornata di lavoro. I ladri, sono giunti alle spalle dell'uomo armati di pistola. Sul caso attualmente indagano i carabinieri per cercare di risalire ai responsabili.