Blitz in Cilento: controlli e multe in pescherie e ristoranti Sequestrata una tonnellata e mezza di pesce

La Capitaneria di porto di Palinuro in azione contro la pesca e il commercio illegale, in ristoranti e pescherie. Sequestrato, in un ristorante di Pisciotta, un gran quantitativo di prodotti ittici privo di tranciabilità. A Santa Marina è stata stata trovata una tonnellata e mezza di pesce non tracciabile, conservato in celle frigorifero. Stessi problemi hanno riguardato anche una nota pescheria di Camerota, multato il titolare. Sequestrato infine in mare un ingente quantitativo di nasse posizionate a Scario, senza i necessari elementi di identificazione, segnalate con una bottiglia di plastica. A Sapri scoperto invece un palangaro di circa 10 km privo dei segnalamenti marittimi e della marcatura di identificazione.