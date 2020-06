Addio Ida: lutto cittadino a Castel San Giorgio Il tragico incidente nella serata ieri. Il figlio Ciro è in gravi condizioni al Ruggi d'Aragona

Un tragico incidente che non ha lasciato scampo ad una giovane madre. Si chiamava Ida Bocchino ed aveva 42 anni la donna deceduta nel tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale che collega Bracigliano a Siano. Per cause ancora in corso di accertamento la macchina su cui viaggiavano la 42enne e il figlio Ciro Rinaldi, 21enne, è finita in un dirupo dopo aver divelto il cancello di una proprietà privata.

Il giovane, al momento, si trova in gravi condizioni all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. L'intera comunità di Castel San Giorgio, dove la vittima viveva, è sotto choc. Anche il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Ida Bocchino, dichiarando il lutto cittadino per la giornata di oggi.

"Una tragedia troppo grande ha colpito la nostra comunità, siamo ammutoliti dal dolore. Ida cara mancherà a tutti noi il tuo sorriso. Preghiamo per il giovane Ciro, siamo certi vincerà questa battaglia, è un guerriero dal cuore puro. Oggi sarà proclamato il lutto cittadino".