Controlli anti-prostituzione in litoranea: sorprese 2 ragazze Task force a Battipaglia e Pontecagnano Faiano per fronteggiare il fenomeno

Due ragazze di origini rumene sono state identificate dai carabinieri della compagnia di Battipaglia nell'ambito di un servizio anti prostituzione effettuato ieri sera nei comuni di Battipaglia e Pontecagnano Faiano. I controlli hanno interessato sia la zona della litoranea che quella dell'Aversana. Per le due ragazze scatteranno i provvedimenti amministrativi previsti in queste circostanze. Nell'ambito dei controlli, effettuati con il contributo di sei pattuglie e di un elicottero dei carabinieri, non è emersa una presenza massiccia di prostitute. Il servizio di controllo coordinato dal maggiore Vitantonio Sisto è stato anche l'occasione per fare il punto della situazione con il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, al fine di verificare la situazione su tutto il litorale.