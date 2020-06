Febbre all'esame di maturità: al via protocollo anti Covid La giovane è stata bloccata davanti all'istituto dai volontari della Croce Rossa

Tensione in un istituto superiore di Vallo della Lucania. Una ragazza che doveva sostenere l'esame di maturità è stata bloccata all'ingresso della scuola dai volontari della Croce Rossa perché la sua temperatura corporea risultava superiore alle indicazioni per evitare il contagio da Coronavirus.

Per questa motivazione – come riporta il sito Infocilento – la direzione scolastica ha subito attivato il protocollo previsto dalle normative vigenti.

Tutti i controlli sulla giovane sono risultati negativi. Il preside, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, ha disposto che gli ultimi otto studenti sosterranno l’esame da casa in collegamento virtuale con la commissione, in via precauzionale.