Attentato incendiario all'uliveto del sindaco Ad Aquara. Marino accusa: "Un gesto di inciviltà da parte di sciacalli". Indagano i carabinieri

"Hanno incendiato parte del mio uliveto in località "Galdezzulo", per fortuna che la nostra protezione civile è stata dotata, nei giorni scorsi, di un modulo antincendio e siamo riusciti ad intervenire con una certa tempestività, che ha permesso di limitare i danni. Un grazie immenso ai nostri volontari". Così il sindaco di Aquara, Antonio Marino, denuncia l'episodio avvenuto nella notte in un terreno di proprietà.

"Dobbiamo purtroppo registrare la presenza ancora di sciacalli che compiono atti di inciviltà. Purtroppo chi fa il sindaco deve mettere in conto anche questi accadimenti, è il prezzo della notorietà. Preciso di non aver ricevuto mai minacce di alcun tipo né ho avuto scontri con qualcuno, di recente, tali da innescare un simile atto", precisa la fascia tricolore salernitana.

Sull'attentato incendiario indagano i carabinieri della locale stazione. "Se non fosse arrivata subito una telefonata che avvisava il sindaco, ora sarebbe tutto bruciato - aggiunge il vicesindaco Enzo Luciano -, per fortuna eravamo insieme in giro per il paese ed abbiamo allertato la nostra protezione civile. Meno male che avevo fornito loro di un modulo Aib messo a disposizione dalla Comunità Montana Alburni".