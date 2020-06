Pedopornografia e violenze su neonati: arrestato 55enne Il salernitano è un noto personaggio della rete internet

Un 55enne salernitano è stato tratto in arresto con l'accusa di divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico. L'attività è stata effettuata dalla sezione di Salerno della Polizia Postale, coordinata dal Compartimento di Napoli e dal servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni. L'uomo, a seguito di perquisizione informatica effettuata sui suoi dispositivi, è stato trovato in possesso di un’ingente quantità di materiale di natura pedopornografica. L’attività di indagine, diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è frutto di un’intensa e proficua cooperazione internazionale tra il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma e le Polizie di Paesi esteri. La collaborazione ha consentito di raccogliere elementi a carico dell'indagato. Condotte che, secondo gli investigatori, sarebbero state perpetrate anche attraverso contatti con altri soggetti coinvolti, anche stranieri. L'uomo, noto personaggio della rete internet, con migliaia di followers sui propri profili social, amato soprattutto dai giovanissimi, grazie anche a comparsate in televisione, utilizzando falsi account partecipava a una rete internazionale dedita allo scambio di materiale pedopornografico, tra cui video di violenze raccapriccianti su neonati.