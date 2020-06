Uomo travolto da un'auto a Battipaglia: 62enne in ospedale Ad assistere all'incidente diversi passanti che hanno chiamato i soccorsi

Momenti di tensione a Battipaglia in via Rosa Jemma, un 62enne, per cause ancora da accertare è stato travolto da un'automobile nei pressi di una rotatoria. Ad assistere all'investimento diversi passanti che hanno allertato i soccorsi del 118.

Sono così intervenuti sul posto i sanitari della Croce Verde, che hanno trasportato il malcapitato all'ospedale "Santa Maria della Speranza". Le sue condizioni non sarebbero gravissime, sulla dinamica indagano i vigili urbani.