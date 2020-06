Castellabate, incidente stradale: due feriti Necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Momenti di paura nel pomeriggio a Santa Maria di Castellabate, dove due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Pare che una delle due vetture stesse per svoltare quando l'altra è sopraggiunta, travolgendola con violenza. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania che hanno estratto due feriti, entrambi stranieri. A soccorrerli le ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasferirli in ospedale. Sul caso indagano i carabinieri.