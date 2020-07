Incidente a Castellabate: muore 49enne Ricoverato in gravi condizioni l'amico che si trovava con lui in auto

Non ce l'ha fatta il 49enne coinvolto in un drammatico incidente stradale verificatosi ieri lungo la Via del Mare, nei pressi di Castellabate.

Nel drammatico scontro tra due vetture ha perso la vita uno degli occupanti del fuoristrada, era stato condotto dai soccorsi del 118 all’ospedale di Vallo della Lucania. L'uomo, di origine romena, e residente ad Agropoli, era in compagnia di un amico che si trovava al volante, quest'ultimo si trova ora ricoverato in gravi condizioni. Intanto i carabinieri di Agropoli stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.