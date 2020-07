Si fingono del Comune per far cambiare gestore: è una truffa Sta accadendo a Sarno. Il sindaco ai cittadini: "Fate attenzione"

Si fingono dipendenti del Comune di Sarno per rinvitare i cittadini a cambiare gestore per la fornitura elettica. E' quanto sta accadendo nelle ultime ore a Sarno, dove ignoti stanno mettendo in scena una truffa fingendosi dipendenti comunali. A renderlo noto è stato il primo cittadino Giuseppe Canfora che ha invitato all'attenzione i cittadini. Diverse le segnalazioni che sono giunte al sindaco in persona.

"Attenzione alle truffe", dichiara il sindaco Canfora, "alcuni cittadini ci hanno segnalato che hanno ricevuto telefonarte da un fantomatico ufficio del Comune di Sarno che li invita a cambare il gestore per la fornitura di energia elettrica. Non è assolutamente vero, è una truffa".