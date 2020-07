Paura a Nocera: bombola del gas esplode in casa Danneggiato l'appartamento. Sul posto i Vigili del Fuoco

Momenti di paura a Nocera Inferiore per l'esplosione di una bombola del gas in un’abitazione al quarto piano di uno stabile di via Zanardelli. Da una prima ricostruzione dei fatti la causa sarebbe stata una fuga di gas.

Fortunatamente non si registra alcuna persona ferita, solo lievi danni a una parete della casa nella quale vive una persona disabile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.