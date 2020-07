«Disagi a Pediatria», azione legale all'Umberto I di Nocera Il personale infermieristico ha dato mandato all'avvocato Guerriero di occuparsi del caso

Un'azione legale per denunciare criticità e disagi nel reparto di Pediatria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Il personale infermieristico del nosocomio dell'Agro Nocerino Sarnese «si è rivolto allo studio dell'avvocato avellinese Augusto Guerriero - si legge in una nota stampa - per avviare un'azione legale nei confronti dei responsabili di questo “stato di fatto”». L'intenzione è di mettere in atto «tutto quanto necessario per denunciare i disservizi e le numerose criticità che investono un reparto che vede come utenza i bambini, tra l'altro in un periodo di emergenza come quello che stiamo purtroppo vivendo».