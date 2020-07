Armato di bastone semina il panico a Nocera: fermato un uomo Pare che il giovane soffra di problemi psichici

Momenti di paura in strada a Nocera Inferiore: un giovane impugnando un bastone, si sarebbe presentato in via Garibaldi, nei pressi di un bar, spaventando le persone presenti.

Pare soffra di problemi di natura psichica. Sono intervenuti sul posto, polizia e carabinieri. L'uomo è stato, dunque, affidato ai sanitari del 118, potrebbe essere sottoposto nelle prossime ore a Tso.