Incendio a Sarno, sul posto i vigili del fuoco Le fiamme sono divampate in via Bracigliano

Momenti di paura a Sarno a causa di un incendio divampato in via Bracigliano. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri Forestali, la polizia municipale e la protezione civile regionale.

Un dispiegamento di forze dell'ordine importante a lavoro per spegnere le fiamme che si sono propagate in pochi minuti, alimentate anche dal vento.

Sul luogo anche un elicottero della Regione Campania. Non si conoscono ancora le cause, ma nessuna ipotesi è da escludere. Sono in corso le indagini, come fa sapere il vice sindaco Roberto Robustelli.