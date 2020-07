Incidente in moto, Camerota piange il giovane Federico Aveva solo 31 anni: fatale lo schianto contro un muro. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino

Aveva solo 31 anni Federico Giuliani, il ragazzo morto ieri dopo un incidente stradale avvenuto a Marina di Camerota. Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua moto Benelli schiantandosi contro un muretto.

L'impatto non gli ha lasciato scampo: le sue condizioni sono apparse subito disperate. I medici dell'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania hanno provato a salvarlo, purtroppo senza riuscirci. Il sinistro è avvenuto ieri sera.

Sul posto, oltre naturalmente alle ambulanze del 118, anche i carabinieri della locale stazione. Il sindaco di Camerota, Mario Scarpitta, ha espresso il dolore della propria comunità e proclamato il lutto cittadino.

Federico Giuliani, farmacista, era parte integrante di una famiglia molto conosciuta nel comune cilentano non solo in ambito medico ma anche turistico. Al momento dell'incidente Federico viaggiava da solo, e stava rientrando da Palinuro a Camerota. Fino al tragico incidente, e al drammatico epilogo di una serata che ha funestato l'estate cittadina.