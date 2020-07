Choc a Maiori: 67enne muore mentre fa il bagno Inutili i soccorsi: un 67enne originario di Cardito è deceduto in mare

Quella che doveva essere una giornata di svago e tranquillità si è trasformata in una tragedia: choc questa mattina a Maiori, dove un uomo di 67 anni - originario di Cardito, nel napoletano - è deceduto mentre faceva il bagno.

A far scattare l'allarme è stata la moglie, che si trovava con lui. A prestare i primi soccorsi, oltre al personale del lido e alcuni medici, anche i sanitari della Croce Rossa. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare: inutili i tentativi di rianimarlo sul posto.

Sull'arenile - oltre al sindaco di Maiori - anche gli agenti della polizia locale ed i carabinieri della locale stazione. Dopo gli accertamenti e l'esame esterno, la salma è stata restituita ai familiari del 67enne.