Tragico volo dal terzo piano: muore anziana di 77 anni A Capaccio Paestum: la donna, originaria di Agropoli, era ospite di una casa-albergo

Si sarebbe lanciata dal terzo piano della casa-albergo per anziani dove risiedeva. L'impatto al suolo non le ha lasciato scampo, è morta praticamente sul colpo. Ttragedia a Capaccio Paestum, lav ittima è una donna di 77 anni originaria di Agropoli: il fatto è avvenuto in località "Santa Venere" della città dei templi, nella tarda serata di ieri.

Inutili purtroppo i soccorsi del 118, per l'anziana non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Capaccio. Dalle immagini di videosorveglianza della struttura sembrano esserci pochi dubbi sul suicidio della 77enne.