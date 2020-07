Tragedia nella notte a Palinuro: muore 25enne in un incidente E' finito con l'auto in spiaggia

Tragedia nella notte tra Palinuro e Caprioli, in via Saline, nel territorio di Centola. A morire in un drammatico incidente stradale il 25enne Carlo Marino. Il giovane, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada con la sua auto, sfondando le barriere, sradicando un albero e finendo giù, sulla spiaggia.

Un volo di circa 30 metri che gli è costato la vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalle lamiere. Il 25enne si è spento all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.