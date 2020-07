Trovata con la cocaina in casa: arrestata 45enne Sequestrati la droga e un sistema di video sorveglianza

Aveva nascosto in casa cocaina, denaro e materiale per il confezionamento delle dosi. Arrestata a Eboli dalla polizia di Battipaglia una 45enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si trova ora ai domiciliari. Tutto è nato da una perquisizione degli agenti che avevano fermato due donne in auto, una di loro già nota alle forze dell'ordine, di cui hanno deciso di perquisire l'abitazione.

Nella sua camera da letto ritrovati la cocaina divisa in 17 involucri, per un peso complessivo di 16 grammi, e mille euro in contanti. Sequestrato anche un sistema di videosorveglianza che la donna avrebbe utilizzato per monitorare l'area circostante alla casa.