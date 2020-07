Incidente a Sarno, 15enne in bici investito da un'auto Il ragazzino è in gravi condizioni

E' ricoverato in rianimazione all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore il 15enne di Sarno vittima di un incidente stradale. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, il giovane, residente a Foce, mentre si trovava in bicicletta insieme ad alcuni amici, si è scontrato con un’automobile in via Provinciale Amendola.

Violento l'impatto. Sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Intanto le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, diretti dalla Procura di Nocera Inferiore.