Nocera Inferiore: auto esplode in pieno centro Paura tra i residenti. Sul posto i vigili del fuoco

Auto prende fuoco ed esplode in pieno centro a Nocera inferiore. Attimi di paura per quanti abitano in via Barbarulo, dove le fiamme che hanno improvvisamente attaccato un'autovettura sono state seguite da una deflagrazione. Danneggiate anche due macchine parcheggiate nelle vicinanze.

Il fumo, denso e nero, ha allertato i residenti, alcuni di loro sono riusciti ad immortalare con il telefonino anche alcuni attimi della scena. Sul posto sono tempestivamente giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Sarno che hanno cercato di domare le fiamme, senza non poche difficoltà, una pattuglia dei Carabinieri ed i vigili urbani. La strada è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale per facilitare le operazioni di spegnimento del fuoco.