Rapina da 10mila euro al proprietario di una pompa di benzina E' successo ad Eboli. Sul caso indagano i carabinieri

Rapina da 10mila euro ai danni del proprietario di una pompa di benzina di Eboli. L'uomo si era allontanato dal distributore di carburanti per recarsi in banca a depositare l'incasso della giornata.

Proprio nei pressi dell'istituto bancario, in via Amendola, due malviventi, con il volto coperto ed in sella a una moto, hanno bloccato il malcapitato, facendosi consegnare il denaro, per poi fuggire via. Sul caso indagano i carabinieri di Eboli.