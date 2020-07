Operazione "Sele Pulito": sequestrate otto aziende bufaline Sversamenti illeciti e maltrattamenti di animali: in azione gli uomini della Guardia di Finanza

Operazione "Sele Pulito", nel mirino il settore bufalino. I Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno verificato 20 allevamenti bufalini. Otto di queste aziende sono risultate non in regola con la normativa ambientale. Nel corso delle ispezioni sono state individuate numerose discariche abusive, con rifiuti “speciali” di ogni tipo, tra cui materiale inerte non trattato, ferro arrugginito, plastica e scarti di lavorazione.

I titolari delle aziende non in regola sono stati denunciati ed è scattato il sequestro delle aree aziendali per una superficie complessiva di oltre 118mila mq2.

L’ultimo intervento dei Finanzieri ha interessato un’azienda di Eboli, in località Campolongo, dove, oltre allo sversamento illegale dei reflui, sono stati rilevati gravi maltrattamenti di animali con vitelli privi di lettiere ed acqua e, in alcuni casi, ammassati in box di ridotte dimensioni, senza alcuna possibilità di muoversi. È quindi scattato il sequestro dell’intero complesso.

Qualche giorno fa, a Serre, le Fiamme Gialle hanno sequestrato un’altra azienda agricola anch’essa dedita allo smaltimento illegale dei rifiuti. In questo caso, sono stati scoperti anche 2 lavoratori extra-comunitari “in nero”, con permesso di soggiorno scaduto.