Rompe il finestrino di un'auto e ruba una borsa, arrestato E' accaduto nei pressi del cimitero di Vallo della Lucania

Ruba una borsa con all'interno denaro e gioielli, arrestato un uomo di 59 anni di Agropoli.

I Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania hanno, infatti, bloccato l'uomo, residente a Eboli, già gravato da diversi precedenti penali, il quale si era recato in “trasferta” presso il cimitero di Vallo della Lucania dove, approfittando del fatto che il proprietario di un’autovettura si fosse recato nel luogo di culto dopo aver parcheggiato a poca distanza dall’ingresso, aveva colto l’occasione per frantumare il finestrino e portare via una borsa con all'interno denaro contante ed effetti personali del malcapitato, un avvocato cilentano.

Le indagini, immediatamente attivate dai militari, hanno consentito di individuare l’autore del furto, ricostruendo i movimenti da Eboli fino al cimitero. Per questo l'uomo è finito in manette.