Perde il controllo dell'auto e finisce contro una casa Giovane in ospedale

Momenti di paura nella notte in località Fonti, a Sala Consilina. Una giovane, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto, sbandando e finendo contro la recinzione di una casa. La vettura si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla ferita e l’hanno poi trasportata all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. I carabinieri di Sala Consilina hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.