Ombrelloni abusivi in spiaggia, blitz dei vigili a Camerota Continuano i controlli sul territorio al fine di contrastare il fenomeno

Ombrelloni lasciati dopo il tramonto in spiaggia per occupare abusivamente il posto. Blitz dei vigili urbani del comando ldi Camerota. Gli uomini del sovrintendente Giovanni Cammarano sono intervenuti sul litorale della Calanca, per sequestrare ombrelloni, sedie, giochi da spiaggia e altro. Rimossi anche ombrelloni conficcati tra gli scogli.

Si tratta di un fenomeno molto comune e fortemente combattuto dall’amministrazione. Diversi i bagnanti che ricorrono a questa pratica, vietata, al fine di “riservarsi” un posto per il giorno successivo.

“I controlli e i sequestri continueranno nei prossimi giorni”, fanno sapere dall’amministrazione.