Incendio a Battipaglia, il sindaco: "Ancora una volta doloso" Il rogo in un terreno confiscato alla criminalità organizzata nel 2015

"Stanotte l'ennesimo rogo di rifiuti, ancora una volta doloso". Così il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese commenta quanto accaduto intorno alla mezzanotte all'interno di un terreno di circa 2mila metri quadri, confiscato alla criminalità organizzata nel 2015 ed affidato al comune.

Il terreno è in stato di abbandonato e pieno di sterpaglie, secche con questo caldo, oggetto anche di sversamento di rifiuti. DA subito i vigili del fuoco e la protezione civile giunta sul posto non aveva escluso la manatura dolosa delle fiamme.

Le fiamme sono state domate e saranno fatte tutte le analisi necessarie", ha aggiunto la sindaca, "C’è un tentativo palese di affermare un controllo “altro” del territorio di Battipaglia, di screditare l’azione dell’amministrazione e di bloccare eventuali battaglie che stiamo portando avanti per la tutela del territorio. Per questi motivi ho chiesto al Prefetto di convocare immediatamente il Comitato Provinciale per la Sicurezza e l’Ordine pubblico. C’è necessità di aprire una discussione certamente politica, ma soprattutto di ricevere una risposta istituzionale. Voglio ringraziare pubblicamente le forze dell’ordine coinvolte, i vigili del fuoco e la Protezione Civile di Battipaglia".