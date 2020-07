Incendio ad Agropoli: il fuoco lambisce le case Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

Momenti di paura ad Agropoli per dei roghi che hanno lambito le abitazioni. Le fiamme hanno distrutto ettari di vegetazione sulla Collina San Marco e sulla Collina delle Ginestre. Tutte è accaduto nel cuore della notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte per mettere in sicurezza la zona e impedire alle fiamme di raggiungere la zona abitata. Soi indaga per risalire alle cause dell'incendio, non si esclude la matrice dolosa.