Paura a Conca dei Marini, rocciatore cade nel vuoto L'operaio è rimasto ferito mentre effettuava dei lavori per la messa in sicurezza del costone

Non sembra trovar pace la Costiera Amalfitana e, in particolare, Conca dei Marini. Dopo la caduta di massi in spiaggia avvenuta ieri pomeriggio, questa mattina si è verificato un incidente che ha visto protagonista un rocciatore. L'operaio, mentre era impegnato nei lavori di messa in sicurezza dei costoni lungo la strada che collega Conca dei Marini con Agerola, è caduto nel vuoto da un'altezza di sette metri. Soccorso dai vigili del fuoco e dal personale del soccorso alpino e speleologico, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Salerno. Da quanto si apprende, al momento del recupero, il rocciatore era vigile. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Amalfi, agli ordini del capitano Umberto Dangelantonio.