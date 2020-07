Droga nascosta nelle parti intime: arrestata 35enne di Minori La cocaina, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 4mila euro

I carabinieri della compagnia di Amalfi hanno tratto in arresto una 35enne di Minori che nascondeva droga nelle parti intime. Le manette sono scattate a seguito di un normale controllo alla circolazione stradale lungo la SS163: la donna, dal momento in cui è stata fermata è apparsa da subito nervosa e per questa ragione i militari della stazione di Maiori hanno voluto approfondire le verifiche. La ragazza è stata condotta in caserma e sottoposta a una perquisizione effettuata da personale femminile dell’Arma dei Carabinieri. Dai controlli è emerso che la donna aveva nascosto una pietra di cocaina nelle parti intime. La droga, del peso complessivo di circa 10 grammi, avrebbe fruttato almeno 4 mila euro di guadagno una volta immessa sul mercato. Le attività sono poi state estese anche all’abitazione, all’interno della quale è stato scovato un bilancino di precisione per suddividere le dosi, ancora sporco di polvere bianca. Su disposizione del magistrato la donna è stata condotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si svolgerà in mattinata.