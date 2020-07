Piantagione di marijuana a Capaccio: arrestato battipagliese In azione i carabinieri

A Capaccio Paestum i carabinieri hanno arrestato in flagranza un battipagliese per produzione illecita di sostanza stupefacente. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato portato in carcere a Salerno.

La vasta piantagione di marijuana era coltivata in un appezzamento di terra interno a un fondo agricolo, di proprietà di terzi, estranei alla vicenda, che, resisi conto dell’esistenza della droga, hanno contattato i militari. Sequestrate 262 piante di marijuana, curate tramite un impianto di irrigazione appositamente creato.