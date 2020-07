Lotta all'ombrellone selvaggio: nuovo blitz a Camerota Sequestrati sdraio, sedie e giochi da spiaggia lasciati dopo il tramonto sull'arenile

Continua la lotta all'ombrellone selvaggio sulle spiagge di Camerota. Un nuovo blitz notturno da parte dei vigili urbani, guidati dal sovrintendente Giovanni Cammarano, ha sequestrato nuovamente ombrelloni, sdraio, sedie e giochi da spiaggia lasciati dopo il tramonto a pochi passi dal mare. Un fenomeno molto diffuso tra i bagnanti che lasciano le attrezzature balneari per “prenotare” il posto per il giorno successivo. Una pratica vietata e fortemente combattura dalle forze dell'ordine, che in nottata si è occupata di "liberare" dagli ombrelloni selvaggi la spiaggia del Mingardo. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni.