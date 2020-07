Parcheggio auto abusivo a Ravello: sequestro e 9 denunce L'attività era stata avviata senza le autorizzazioni, emersi anche alcuni abusi edilizi

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, unitamente alla Polizia Locale di Ravello, hanno sequestrato un fondo agricolo di circa 450 metri quadri, in località Ponte di Ravello. Dagli accertamenti effettuati è emerso che l'area era stata adibita a parcheggio di autovetture senza le autorizzazioni necessarie per esercitare l'attività e senza le modifiche relative alla destinazione d’uso del fondo. Inoltre, all’esito dei sopralluoghi effettuati dalle forze dell’ordine e dall’ufficio tecnico del comune di Ravello, sono emersi, tra le altre, anche alcuni abusi edili: l’apposizione di una recinzione a delimitare il terreno, la realizzazione di una piattaforma in cemento armato con sopra apposto un prefabbricato e relativo pergolato e la realizzazione di una passerella carrabile in cemento. I militari, guidati dal capitano Umberto D'Angelantonio, hanno denunciato nove persone tra proprietari del fondo, gestori dell’attività ed affittuari del terreno.