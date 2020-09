Camion si ribalta e prende fuoco, morto autista di Angri L'incidente è avvenuto sulla statale 17, in Molise. Il cordoglio del sindaco Cosimo Ferraioli

Tragico incidente lungo la statale 17 in direzione Isernia-Benevento, è morto un camionista originario della provincia di Angri. Il tir su cui viaggiava è finito in una scarpata e, poco dopo, ha preso fuoco. Inutile l’intervento del 118. Si chiamava Giuseppe e aveva 42 anni. Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi, tra i quali i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Per il 42enne però non c’era più niente da fare. I pompieri hanno spento le fiamme ed estratto il corpo dell'uomo. L'incidente sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. Sul posto, anche il sindaco di Campobasso. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente, è stato disposto l' esame autoptico.

La notizia della morte di Giuseppe ha raggiunto anche il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, che nella tarda serata di ieri ha espresso il suo cordoglio alla famiglia: "Ho appreso da pochi minuti della scomparsa di un nostro concittadino del Rione Alfano che, a soli 42 anni, ha perso la vita in un incidente sulla Statale 17, in Molise, nel pomeriggio di oggi. Non ho molte parole, certe notizie ci fanno capire quanto è importante fermarsi e riflettere. Per ora vi chiedo, a nome della nostra comunità, di riunirci silenziosamente in preghiera per questo ragazzo. Che gli giunga forte il nostro pensiero, ovunque sia.

Al consigliere comunale ed attuale candidato Sindaco Eugenio Lato e a tutta la sua Famiglia vanno le mie più sentite condoglianze. Sono giorni veramente tristi per la nostra cittadina. Riposa in pace Peppe."