Salerno, bimba investita da un furgone a Mariconda La piccola è stata trasportata in codice rosso al Ruggi

Una bambina è stata investita questa sera a Salerno in via Mauri, nel quartiere Mariconda. La piccola stava attraversando quando è stata travolta da un furgone. L’impatto, avvenuto nei pressi del centro di aggregazione per anziani, è stato molto violento. Soccorsa dai sanitari del 118, la ferita è stata trasportata all’ospedale di Salerno dove è arrivata in codice rosso. Da quanto si apprende pare che abbia riportato un urto alla spalla e che non sarebbe in pericolo di vita ma sono in corso ulteriori accertamenti e resta sotto osservazione. Sotto choc la persona che era alla guida del veicolo che, a sua volta, è stata trasportata al Ruggi. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia locale di Salerno che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.