Cava, investe una donna e non presta soccorso: denunciato Intensificati i controlli della Polizia di Stato, 175 persone controllate e 109 veicoli fermati

Investe una donna che stava attraversano la strada in compagnia del proprio cane e non le presta soccorso, denunciato un uomo a Cava de' Tirreni. Con la ripresa dell’attività scolastica ed in considerazione della maggiore movimentazione di persone e di veicoli, la Polizia di Stato ha intensificato l’attività di controllo del territorio. In particolare gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni hanno effettuato, in varie zone della città metelliana, sia nella fascia mattutina che pomeridiana delle scorse giornate, alcuni posti di controllo nelle aree dove si registra maggiore traffico veicolare, in prossimità degli istituti scolastici e zone residenziali.

In questa occasione è stata effettuata una perquisizione veicolare con la denuncia di un uomo reisdente a Cava de'Tirreni con l'accusa di omissione di soccorso e lesioni personali inferte ad una donna che stava attraversando la strada.

Nel corso dei servizi di controllo, inoltre, sono state impiegate ben otto pattuglie. Sono state controlate 175 persone, 109 veicoli fermati, con elevazione di 5 verbali per la violazione del codice della strada.