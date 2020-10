Roccapiemonte: 49enne aggredito e sparato alla testa Ritrovano nel box dell'abitazione in una pozza di sangue dalla figlia. S'indaga

Resta il mistero su quanto accaduto a Roccapiemonte dove un uomo, un 49enne del posto, è stato prima aggredito fisicamente e poi sparato alla testa con un colpo di pistola. L'uomo è stato ritrovato dalla figlia, in una pozza di sangue. Il colpo d'arma da fuoco è riuscito a trapassare il cranio e sul corpo i sanitari intervenuti hanno riscontrato evidenti lividi, causati probabilmente da un primo scontro fisico.

Il 49enne di Roccapiemonte, Massimo Ianniciello, è già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio di droga, ed è stato trovato ieri sera dalla figlia nel box della propria abitazione, in corso Mario Pagano a Roccapiemonte, dopo aver subito una violenta aggressione. Il 49enne è stato ricoverato d’urgenza all’Umberto I di Nocera Inferiore. Attualmente combatte tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine, non è ancora chiaro cosa sia successo e chi ha causato quelle ferite all'uomo.