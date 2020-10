Controlli anti-Covid nella Piana del Sele: multati 3 locali Sei ragazzi sono stati sanzionati perché sprovvisti di mascherina

Intensificati i controlli anti-Covid nella Piana del Sele per garantire il rispetto delle norme anti contagio. I carabinieri della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Emanuele Tanzilli, hanno monitorato le zone maggiormente frequentate dai giovani. A Campagna, nel corso della serata, sono stati sanzionati tre locali per violazione delle prescrizioni dell'ultima ordinanza regionale: per uno di essi è stata disposta la chiusura di cinque giorni poiché recidivo. Sei ragazzi sono stati sanzionati perché trovati sprovvisti di mascherina. Denunciato, infine, un uomo di 40 anni perché trovato alla guida della propria auto senza patente.