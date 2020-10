Rubò i portafogli a 4 giovani in centro: arrestato 32enne Si trova in carcere a Fuorni

Avrebbe messo a segno una rapina nel maggio scorso in centro a Salerno, portando via i portafogli a quattro giovani. Arrestato dalla polizia un 32enne, già noto alle forze dell'ordine. A bordo di un grosso scooter si sarebbe avvicinato ai ragazzi intimando loro di consegnargli il denaro, minacciandoli che in caso contrario avrebbe estratto una pistola. Gli agenti sono risaliti al 32enne dai racconti dei testimoni e grazie alle immagini di videosorveglianza della zona. L'indagato si trova ora in carcere a Fuorni.