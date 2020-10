Perseguita l'ex: arrestato 50enne per stalking L'uomo è stato sorpreso dalla polizia sotto casa della donna ad imprecare e minacciare

Minacce e offese alla ex compagna, arrestato un 50enne salernitano per stalking. Gli agenti di polizia sono intervenuti nella zona orientale dove l'uomo è stato sorpreso sotto casa della 43enne. Non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione, avrebbe così continuato a perseguitare la donna con urla e imprecazioni. Il cinquantenne avrebbe continuato ad urlare offese nonostante l'intervento della volante, intimando alla malcapitata di uscire da casa e scendere in strada. È stato necessario l’intervento di un ulteriore equipaggio della volante per contenere l’uomo che, con il suo comportamento, avrebbe preoccupato vicinato e passanti costringendo la donna a barricarsi in casa.