Lite tra studenti minorenni finisce a coltellate A Battipaglia: il ferito, 16 anni, trasportato in ospedale con tagli ad un polso e al viso

E' stato soccorso dai medici del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia, con ferite ad un polso e al mento. Poteva finire in tragedia la lite tra due studenti, iscritti presso un istituto superiore del comune della Piana del Sele.

Dalle parole si è ben presto passati ai fatti ed è spuntato un coltello, utilizzato da uno dei due per ferire l'altro. I fendenti sono andati a segno, ma per fortuna la vittima non sarebbe in pericolo di vita.

Sull'episodio indagano gli agenti del locale commissariato: a quanto risulta, sembra che i due protagonisti della vicenda - originari della vicina città di Eboli - siano entrambi minorenni, di 16 anni.