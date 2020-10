Incendio in una palazzina: paura ad Agropoli Salvata una persona dai vigili del fuoco, l'anziano portato in ospedale

Paura ad Agropoli per un incendio sviluppatosi ieri sera al terzo piano di un'abitazione in via Risorgimento. A lanciare l'allarme i residenti della palazzina, preoccupati dal fumo che ha invaso lo stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in salvo un anziano, portato in ospedale. Le sue condizioni sarebbero buone. A far scaturire le fiamme pare una perdita di gas.