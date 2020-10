Cava: 50 anni insieme, fratelli muoiono a distanza di un'ora Dopo una vita insieme, si sono spenti nello stesso giorno a causa dello stesso male

Avevano quattro anni di differenza ma hanno trascorso tutta la loro vita insieme, in ambito familiare e lavorativo e, insieme, sono morti. E' la storia di Gennaro Lamberti, 86 anni, e Vincenzo Lamberti, 82 anni, due fratelli di Cava de Tirreni che, questa mattina sono morti a distanza di un'ora. Il primo è morto alle 7.30, il secondo esattamente un'ora dopo.

Avevano guidato una impresa di lavori su funi insieme per cinquant'anni. Erano soci e oramai in pensione da tempo, avevano smesso di vedersi quando Gennaro Lamberti si è ammalato ai polmoni. Esattamente un mese dopo lo stesso problema ai polmoni ha colpiro Vincenzo. Non hanno mai smesso di vedersi e di stare insieme anche durante la malattia. Solo negli ultimi tempi, a causa del covid, non sono potuti stare vicino. I due fratelli hanno lasciato questa vita nelle proprie case, circondati dall'affetto dei familiari. I funerali si svolgeranno nella stessa chiesa, sui manifesti sono uno accanto all'altro con la scritta: "Uniti da sempre e anche nell'eternita'".