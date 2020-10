Truffe agli anziani: beccati 4 malfattori Emessi dal questore provvedimenti di divieto di ritorno

Avrebbero tentato di mettere a segno truffe nei confronti di anziani. Il questore della provincia di Salerno Maurizio Ficarra ha quattro provvedimenti di divieto di ritorno nei confronti di persone, già note alle forze dell'odine che, in trasferta dal loro comune di residenza, avrbbero messo a segno raggiri nei confronti di persone anziane, attuati con le false motivazioni della consegna urgente di un pacco per un familiare o del dovuto risarcimento per un incidente di un proprio caro, in realtà mai avvenuto, approfittando della vulnerabilità degli anziani, acuitasi con l’emergenza sanitaria in corso.

Adottati inoltre sei provvedimenti di avviso orale, sempre, nei confronti di persone già note alle orze dell'ordine segnalati dalla Divisione Anticrimine della Questura in quanto responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro la persona ed il patrimonio .