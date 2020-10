Lotta alla droga: 2 arresti a Salerno,1 denuncia a Battipaglia Controlli durante il fine settimana da parte della polizia

Controlli a tappeto e lotta alla droga, durante il fine settimana, da parte delle forze dell'ordine a Salerno e nei comuni della provincia. Nel capoluogo sono stati arrestati due uomini con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, sono scattate le manette per O.G, salernitano di 48 anni che, secondo quanto riportato dagli agenti della squadra mobile, è stato ritrovato in possesso di più di 90gr di eroina e 2,55 grammi di cocaina, a seguito di una perquisizione domiciliare.

L'altro presunto pusher, D.A di 20 anni, secondo la ricostruzione della polizia, è stato colto in flagranza di reato mentre cedeva una dose di crack ad un assuntore, successivamente segnalato alla prefettura. Da una successiva perquisizione personale sono state rinvenute altre tre dosi.

Il personale del Commissariato di Battipaglia ha, poi, denunciato un diciannovenne del posto perchè trovato in possesso di droga all'interno del proprio autoveicolo. Secondo il personale, all'interno della macchina è stato rinvenuto anche un coltello a scatto ed una mazza da baseball metallica.