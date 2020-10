Sversava liquami in mare, denunciato imprenditore agricolo Nei guai il proprietario di un'azienda bufalina

Denunciato dalla Guardia di Finanza il titolare di un’azienda bufalina a Pontecagnano. l’imprenditore sarebbe finito nei guai in seguito ad alcuni controlli a tutela dell’ambiente. Secondo le fiamme gialle, sarebbe responsabile dello smaltimento illecito di scarti di lavorazione ed altre sostanze inquinanti.

Nel dettaglio, i finanzieri sono intervenute nei giorni scorsi, dopo aver individuato degli scarichi sospetti, provenienti da tubazioni interrate, installate nei pressi di un’azienda con sede a Pontecagnano e che produce, tra l’altro, latte e mozzarella di bufala. Secondo i rilevamenti effettuati, il gestore dell’allevamento avrebbe predisposto una rete di caditoie e pozzetti, che riversavano i liquami in due distinti canali, per poi sfociare nei corsi d’acqua limitrofi, provocando gravi danni ambientali. Con le stesse modalità avveniva anche lo scolo dei reflui di prodotti chimici, altamente nocivi per la salute, utilizzati per la pulizia dei locali e delle attrezzature della sala mungitura.

Dunque, i militari hanno provveduto al sequestro delle condotte, imponendo la contestuale chiusura. Denunciato alla Procura della Repubblica di Salerno, l’imprenditore che dovrà assicurare l’immediato ripristino delle condizioni per il corretto smaltimento dei liquami. Rischia l’arresto fino a un anno e una multa di 26 mila euro.

Appena due mesi fa, nella Piana del Sele, i finanzieri della Compagnia di Eboli avevano concluso un intervento analogo, sequestrando otto aziende zootecniche, non in regola con la normativa ambientale e, in alcuni casi, responsabili anche del maltrattamento degli animali.